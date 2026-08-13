Александр Карлюкевич рассказал, как пройдет День белорусской письменности в Костюковичах

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XXXIII День белорусской письменности пройдет 5-6 сентября 2026 года в городе Костюковичи Могилевской области. В ходе мероприятий вспомнят народных поэтов и писателей Беларуси. Большое внимание уделят Аркадию Кулешову и его бессмертному творчеству, которое всем известно со школьной скамьи.

"Издатели представят опубликованные книги. В первую очередь, книги, связанные с Кастюковщиной. Мы подарим большую библиотеку - это уже не новое, вручение проходило в Лиде, Ивацевичах, Дубровно. Но все равно это будет событием в преддверии этого праздника", - отметил председатель Союза писателей Беларуси Александр Карлюкевич в "Актуальном интервью".

Кроме этого, вспомнят и двух других не менее выдающихся личностей - народного поэта Беларуси, автора Государственного гимна Беларуси Владимира Каризну. Ему будут отдельно посвящены мероприятия. Например, Союз писателей на второй день праздника организует концерт, где прозвучит много песен, написанных на стихотворения поэта.

Поговорят на Дне белорусской письменности и о народном писателе Беларуси Николае Чергинце. В детской школе искусств состоится что-то вроде творческого вечера. "Много лет существовала традиция: в городе, где празднуется День письменности, Николай Иванович встречался с общественностью и говорил не только о своих детективах, политических романах деятельности писательского сообщества, но и о политике, социальных аспектах, приоритетах Президентской политики белорусского государства, как она отражается в повседневной жизни. В 2026 году будет памятное мероприятие, посвященное Николаю Чергинцу", - добавил Александр Карлюкевич.