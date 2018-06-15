Александр Жданович представит сегодня свою актерскую и режиссерскую работу

Моноспектакль от человека, известного целому поколению. Знаменитый Маляваныч из "Калыханкі", он же ведущий мастер сцены Русского театра, Александр Жданович сегодня представит свою актерскую и режиссерскую работу в малом зале белорусской филармонии. Моноспектакль "Маленький принц" - историю по мотивам философской притчи - зрители услышат в камерном исполнении. Буквально с первых минут постановки зрителей ожидает интерактив.