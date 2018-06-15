3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Александр Жданович представит сегодня свою актерскую и режиссерскую работу
Моноспектакль от человека, известного целому поколению. Знаменитый Маляваныч из "Калыханкі", он же ведущий мастер сцены Русского театра, Александр Жданович сегодня представит свою актерскую и режиссерскую работу в малом зале белорусской филармонии. Моноспектакль "Маленький принц" - историю по мотивам философской притчи - зрители услышат в камерном исполнении. Буквально с первых минут постановки зрителей ожидает интерактив.
Александр Жданович - художественный руководитель инклюзивного театра "Радость" при Свято-Елисаветинском монастыре. Его актеры - воспитанники детского интерната с особенностями психомоторного развития.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" участие примет Беларусь
"Марафон единства" в Бобруйске. Расскажем о новых точках по маршруту, объединяющему белорусов
Чего ожидать белорусской армии от геополитических сдвигов после выборов в США - в "Диспозиции"
МООП - на страже порядка. Расскажем, какие задачи перед собой ставят молодежные отряды
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все