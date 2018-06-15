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Александр Жданович представит сегодня свою актерскую и режиссерскую работу

Моноспектакль от человека, известного целому поколению. Знаменитый Маляваныч из "Калыханкі", он же ведущий мастер сцены Русского театра, Александр Жданович сегодня представит свою актерскую и режиссерскую работу в малом зале белорусской филармонии. Моноспектакль "Маленький принц" - историю по мотивам философской притчи - зрители услышат в камерном исполнении. Буквально с первых минут постановки зрителей ожидает интерактив.

Александр Жданович - художественный руководитель инклюзивного театра "Радость" при Свято-Елисаветинском монастыре. Его актеры - воспитанники детского интерната с особенностями психомоторного развития.

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