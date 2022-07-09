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Александрия собирает друзей - на берегу Днепра стартует самый долгожданный праздник лета
Александрия собирает друзей. Сегодня стартует самый долгожданный праздник лета - Купалье. На берегу Днепра, который соединяет Витебскую и Могилевскую области, ожидается рекордное количество гостей. С подворьями и артистами будут представлены все регионы Беларуси и 12 регионов России, Казахстана, Таджикистана.
Андрей Ястребов о программе праздника. Несколько тысяч участников. Свыше полутысячи только народных умельцев. И более 130 торговых объектов. Александрия приглашает на самый душевный праздник лета с ярмарками и выставками.
Свою продукцию сегодня представляют отечественные машиностроители: МТЗ и "Белджи" - места для селфи. Сразу две концертные площадки. Малая сцена будет задействована до позднего вечера. Выступят детские коллективы, народные ансамбли. Кстати, в этот раз они покажут обряды всех сезонов года.
Анастасия Лобарева, замдиректора Могилевской областной филармонии:
На малой концертной площадке, начиная с 12 часов дня, будет насыщенная программа на любой вкус. Рок, детские исполнения, дискотека 80-90-х с любимыми хитами. Сольный концерт Руслана Алехно. На гала-концерте на главной концертной площадке звездой концерта станет Елена Ваенга.
Организаторы постарались, и гостей фестиваля ждет программа на любой вкус и возраст. Кроме фуд-корта -подворья. Детская площадка. Цирк. Желающих покатают на лошадях. Можно приобрести сувениры с мерчем от Президента. Фестиваль назовет победителей республиканского проекта "Властелин села". Финалисты активно готовятся к выступлению.
Юлия и Денис Веракса, финалисты проекта "Властелин села" (Гомельская область):
Живем в деревне Борисковичи Мозырского района Гомельской области. Может, не так давно, как хотелось бы, но три с половиной года уже. Есть свой огород, вот выиграли бычка на областном этапе конкурса. Дети постоянно на свежем воздухе, свои горки, качели. Воспитываем детей в духе патриотизма. Встретимся в Александрии.
Ольга и Дмитрий Богуш, финалисты проекта "Властелин села" (Брестская область):
Хотя я и жила, и выросла в городе, но вышла замуж и переехала. Нет такого, чтобы я сожалела, что переехали в деревню. Тишь и благодать. Нет вот этой суматохи городской. Приглашаем всех в Александрию за нас поболеть.
Насыщенной будет вечерняя часть программы. В 21 час на большой сцене начнется гала-концерт под названием "Есть на что посмотреть", который завершится праздничным фейерверком. А затем ночная дискотека. Организаторы фестиваля не сомневаются: Александрия соберет сегодня всех друзей.
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