Александрия собирает друзей - на берегу Днепра стартует самый долгожданный праздник лета

На малой концертной площадке, начиная с 12 часов дня, будет насыщенная программа на любой вкус. Рок, детские исполнения, дискотека 80-90-х с любимыми хитами. Сольный концерт Руслана Алехно. На гала-концерте на главной концертной площадке звездой концерта станет Елена Ваенга.

Живем в деревне Борисковичи Мозырского района Гомельской области. Может, не так давно, как хотелось бы, но три с половиной года уже. Есть свой огород, вот выиграли бычка на областном этапе конкурса. Дети постоянно на свежем воздухе, свои горки, качели. Воспитываем детей в духе патриотизма. Встретимся в Александрии.

Хотя я и жила, и выросла в городе, но вышла замуж и переехала. Нет такого, чтобы я сожалела, что переехали в деревню. Тишь и благодать. Нет вот этой суматохи городской. Приглашаем всех в Александрию за нас поболеть.

Организаторы постарались, и гостей фестиваля ждет программа на любой вкус и возраст. Кроме фуд-корта -подворья. Детская площадка. Цирк. Желающих покатают на лошадях. Можно приобрести сувениры с мерчем от Президента. Фестиваль назовет победителей республиканского проекта "Властелин села". Финалисты активно готовятся к выступлению.Насыщенной будет вечерняя часть программы. В 21 час на большой сцене начнется гала-концерт под названием "Есть на что посмотреть", который завершится праздничным фейерверком. А затем ночная дискотека. Организаторы фестиваля не сомневаются: Александрия соберет сегодня всех друзей.