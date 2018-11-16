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Александру Малинину сегодня исполнилось 60
Юбилей сегодня отмечает Александр Малинин. Популярному певцу, композитору и педагогу - 60. Его имя редко увидишь в светских сводках, но на его концертах всегда аншлаги. И в наше время артист не поет под фонограмму. Настоящую известность Малинин получил после победы на конкурсе "Юрмала-88". "Напрасные слова", "Поручик Голицын", "Белый конь", "Леди Гамильтон", "Берега". Певец исполнил множество хитов и записал более 20 сольных альбомов. Малинин любит бывать в Беларуси, он частый гость "Славянского базара". А в этом году снял клип к песне "О любви иногда говорят" в Мирском замке.
С 60-летием народного артиста России Александра Малинина поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.
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