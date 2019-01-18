Александру Солодухе сегодня 60 лет

Его хиты на устах у публики, а имя давно стало синонимом успеха - Александру Солодухе сегодня 60. Один из немногих исполнителей на белорусской эстраде, который собрал полный зал в "Минск-Арене", а еще главный провокатор. Этот имидж за певцом закрепился после эпатажных съемок для теле- и интернет-проектов. Солодуха появлялся на публике в костюме бабочки, садился на шпагат…