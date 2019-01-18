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Александру Солодухе сегодня 60 лет

Его хиты на устах у публики, а имя давно стало синонимом успеха - Александру Солодухе сегодня 60. Один из немногих исполнителей на белорусской эстраде, который собрал полный зал в "Минск-Арене", а еще главный провокатор. Этот имидж за певцом закрепился после эпатажных съемок для теле- и интернет-проектов. Солодуха появлялся на публике в костюме бабочки, садился на шпагат

Авантюры не проходят бесследно. Заслуженный артист Беларуси много лет живет в статусе народного любимца, его песни знают наизусть и охотно подпевают на концертах. И это не только коронная "Здравствуй, чужая, милая" - хотя этот хит стал особенным для певца. К юбилею вырастил неплохой музыкальный урожай.

Исполнитель в отличной сценической форме и сегодня в гостях у программы "Добрай раніцы, Беларусь!" презентует еще одно детище.

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