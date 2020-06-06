Алексею Дудареву - 70!

Заслуженный деятель искусств и председатель Белорусского союза театральных деятелей широко известен как автор народной комедии "Белые росы". И, конечно, сложно переоценить его вклад в театральное искусство в нашей стране. Дударева ставили и ставят на ведущих сценах постсоветского пространства. Он и сам персонаж в пьесе собственной жизни. Малоизвестные факты из биографии мастера у Нины Можейко.



Весь мир - театр, а люди в нем актеры. Вы удивитесь, но белорусские шекспиры существуют и среди наших современников. Его творческий метод - все как в жизни. Создатель по-настоящему народной трагикомедии "Белые росы"вывел кинематограф на новый уровень, пробил стену между актером и зрителем.







Фильм вышел на экраны, когда драматургу было всего 33. Сценарий был написан за месяц. Санаев, Новиков, Караченцов, Польских заговорили так, будто всю жизнь прожили в деревне.



По меркам сегодняшним - идеальная пиар-стратегия. Секрет же неподдельного народного юмора в происхождении.Дударев и сам вырос на парном молоке - родом из деревни Клены Дубровенского района Витебской области.



Настоящий креативщик и адепт собственной лексики. Белые росы - до этого белорусов так никто не называл. Название полюбили не только зрители, но и предприимчивые коммерсанты. Драматургу пришлось даже защищать авторское право в суде на оригинальное название.



Дударев мог и не стать драматургом. Начинал с профессионально-технического училища нефтяников в Новополоцке. Благо, черное золото стало шрифтом на белых листах бумаги. Произведения современного классика переведены на русский, словацкий, туркменский, узбекский, украинский, эстонский, литовский, польский и другие языки.



Начинал будущий драматург с Театра юного зрителя.В фондах Белтелерадиокомпании хранятся оцифрованные 16-миллиметровые ленты с указанием Дударева на ярлыках.







Но Госпремию СССР драматург получил не за кино, а за пьесу "Рядовые". Хотя изначально драматическая баллада о войне вызвала споры и недовольство ветеранов. Тем не менее, нестандартное решение автора было вознаграждено - более ста постановок по всему Советскому Союзу.



За пьесы Дударева брались престижнейшие театры стран СНГ: Государственный академический Малый театр России, Театр на Таганке, наши Национальный академический драматический театр имени Максима Горького, театр Белорусской армии, Купаловский и даже Большой.



В этом году автор либретто к балету "Князь Витовт"Алексей Дударев в числе других создателей хореографической легенды выдвинут на соискание Госпремии Беларуси. Премьера постановки состоялась в 2013 году.



