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Алена Ланская в студии новостей делится эмоциями о работе в фан-зонах

От поддержки наших спортивных триумфов не остаются в стороне и известные белорусские артисты. Их песни звучат во всех фан-зонах страны.

И, действительно, под ритмы их выступлений зажигают не только сами белорусы, но и иностранные гости.

Поделиться эмоциями мы пригласили заслуженную артистку Беларуси Алену Ланскую (видео).

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