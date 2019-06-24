Алена Ланская в студии новостей делится эмоциями о работе в фан-зонах

От поддержки наших спортивных триумфов не остаются в стороне и известные белорусские артисты. Их песни звучат во всех фан-зонах страны.



И, действительно, под ритмы их выступлений зажигают не только сами белорусы, но и иностранные гости.



Поделиться эмоциями мы пригласили заслуженную артистку Беларуси Алену Ланскую (видео).



