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Американская киноакадемия обнародовала список актеров, которые будут вручать "Оскар"

Американская киноакадемия обнародовала список актеров, которые будут вручать "Оскар"

В их числе Киану Ривз, Пенелопа Крус, Сигурни Уивер, Дайан Китон, Джеймс Корден, Шайа Лабаф, Стив Мартин, Джордж МакКэй, Майя Рудольф, Зак Готтзаген и Бени Фельдштейн. Ранее сообщалось, что у церемонии не будет ведущего, как и в прошлом году. Награждение победителей пройдет в Лос-Анджелесе в ночь с 9 на 10 февраля.

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