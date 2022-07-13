Анатолий Ярмоленко и ансамбль "Сябры" появятся на Площади звезд в Витебске

По информации БелТА, в 2009 году состоялось открытие Аллеи лауреатов, удостоенных специальной награды Президента Республики Беларусь "Через искусство к миру и взаимопониманию". Аллея заложена в террасе Летнего амфитеатра и хорошо видна со всех смотровых площадок. На площадке расположены квадраты из полированного гранита с символом фестиваля - цветком василька, на каждой плите начертано имя обладателя и год вручения престижной премии. В различные годы обладателями награды становились Эдита Пьеха, Лев Лещенко, Алла Пугачева, София Ротару, Александра Пахмутова, Валерий Леонтьев, "Песняры", Игорь Лученок, Надежда Бабкина, Полад Бюльбюль оглы. В 2016 году была открыта звезда Национального академического концертного оркестра Беларуси под управлением Михаила Финберга. В 2019 году коллекцию пополнила именная плита народной артистки Украины Таисии Повалий. В 2020 году свою витебскую звезду получил Филипп Киркоров, а в 2021 году - Николай Басков. В 2016 году аллея была преобразована в Площадь звезд фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" - ныне Площадь лауреатов.