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Анатолий Ярмоленко и Лев Лещенко готовят совместный концертный тур "Родная земля"
Великой Победе посвящается. Совместный концертный тур "Родная земля" готовят Анатолий Ярмоленко и Лев Лещенко. Артисты споют от известных военных песен до хитов советских композиторов. В эти дни руководитель ансамбля "Сябры" находится в Москве, чтобы обсудить предстоящий репертуар и провести мастер-класс на знание белорусского языка. Ведь народные артисты Беларуси и России некоторые композиции споют дуэтом. Выступления пройдут на главных концертных площадках белорусских и российских городов. Первый концерт состоится 8 мая в Гомеле. А завершится большой совместный тур 22 мая в Минске в Большом зале Дворца Республики.
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