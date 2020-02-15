Анатолий Ярмоленко и Лев Лещенко готовят совместный концертный тур "Родная земля"

Великой Победе посвящается. Совместный концертный тур "Родная земля" готовят Анатолий Ярмоленко и Лев Лещенко. Артисты споют от известных военных песен до хитов советских композиторов. В эти дни руководитель ансамбля "Сябры" находится в Москве, чтобы обсудить предстоящий репертуар и провести мастер-класс на знание белорусского языка. Ведь народные артисты Беларуси и России некоторые композиции споют дуэтом. Выступления пройдут на главных концертных площадках белорусских и российских городов. Первый концерт состоится 8 мая в Гомеле. А завершится большой совместный тур 22 мая в Минске в Большом зале Дворца Республики.

