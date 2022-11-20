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Анатолию Ярмоленко исполнилось 75!
На этой неделе во всех плейлистах страны хиты от народного Ярмоленко! Патриарху отечественной сцены исполнилось 75! Он вывел из Полесья Алесю и влюбил в нее своим единственным в стране тенором-альтино весь Советский Союз. Фирменный тембр Анатолия Ивановича - уникальный в своем роде. Он не изменился ни на регистр с той самой "Песни года-1981". Коллеги по цеху предлагают внести его голос в Книгу рекордов Гиннесса как самый нестареющий голос.
Все его песни как наша жизнь. Здесь и "Полька белорусская", что буквально инструмент для культурной дипломатии. И "Завалинка", которая объединяет всю рядышком родню. Именно Ярмоленко создал третьего кита отечественной эстрады после "Песняров" и "Верасов". Помехой не стал и отдаленный Гомель, где зарождался всесоюзный ВИА.
Анатолий Иванович в четвертой четверти своего века. Остается в тренде и даже может зачитать рэп. Всегда на стиле и на гребне информационной повестки он ведет "через искусство к миру и взаимопониманию". Подтверждение на васильковой Аллее звезд "Славянского базара".
Мы продолжаем марафон од в честь именитого певца! Ярмоленко отвлекся от экскурсий по кахетинским горам и эксклюзивно с Агентством теленовостей поделился своими чаяниями.
В 1974 году я пришел в коллектив. Он был такого народного характера. "Песни над Сожем", который уже организовал Ярмоленко.Это была мулявинская волна. Потому что именно он внес бациллу это хорошую, настоящую.И мы стали создавать подобный коллектив. "Сябры" уже назвались.Да, мы начинали в той стране, которой уже нет. И артистов тех многих, и ВИА тех нет. С которыми начинали. А мы остались.
Я считаю, что он - одно из больших явлений. Тут вообще спорить не о чем. Мулявин. Ярмоленко. Тот же самый Раинчик. Создать ансамбль, который вышел на всесоюзную арену. В этом отношении он счастливый человек. А белорусы счастливы тем, что он в ней живет.
Мы пели песни своей страны. Мы окунулись в культуру своей республики. Пели на белорусском языке. Представляли нашу страну за рубежом.
На разрыв афиши, билетов не достать. Это голос, который узнается в любой точке мира. И признается в любой точке мира. Пора заносить его как минимум в нашу Книгу рекордов Гиннесса как самого долгожителя по вокалу.
Талантливый исполнитель, певец, человек. Не имея ни протеже, ни огромных денег, с которых сейчас многое начинается. Этого всего он не имел. Будучи просто солдатиком, пришел и сам себя сделал, слепил.
Так просто ничего не бывает. Это, очевидно, репертуар. Очевидно, те песни, которые мы поем, доносим. Та тематика, которую мы поем. Тематика нашей родной земли. Того краешка земли, где человек родился, куда его тянет.
Мне хотелось им написать. Мы немного поработали. И фактически одна песня у нас. Зато какая! "Лягу-прылягу!" У нас был этот маленький конфликт. И он быстро закончился. Я в позу встал, если вы помните, и запретил. Закрыл эту песню. Слава богу, оно все разрядилось.
Он давал у себя в "Сябрах" творить всем. Брал молодых ребят из Гомеля, находил талантливых людей и брал их с собой в коллектив.
Шесть лет я работал в ансамбле "Сябры" под руководством народного артиста, вел концертные программы. У замечательно человека можно было поучиться дисциплине, хорошо работать на сцене и самое главное - человечности.
Все ведь начинается с семьи. Это отдельное богатство Анатолия. Его благоверная супруга, безвременно ушедшая. Это его дети, которые впитали доброту семейную. Это тепло. И вот в этом и есть Ярмоленко.
И Алеся, и внук, и сын, который работает в коллективе у нас много лет. Скорее всего ассоциируются с коллективом, а не со мной. Мои имя, фамилия, известность - это не крылья, которые несут их, легко поднимают. Это, наоборот, груз ответственностиЭто же все с детства пошло. В квартире танцуя Майкла Джексона. Да, он мой лучший друг. Мы с ним на связи 24 часа в сутки.Все говорят, что вот: "Ай, что-то достиг - это сделали родители". А если чего-то не смог достичь: "Ай, даже родители не помогли". Нет. Они достаточно шли своим путем. Советовались со мной. Иногда слушали, иногда не слушали.
Я могу ему сказать: "Делай так, делай то". Где-то правильно, где-то неправильно. Все-таки он старается. Всегда идет в ритме с нашим поколением современным.
Ему хочется творить. В его 75 мы с ним на постоянной связи. Он мне присылает стихи. "Олег, может быть, давай сделаем песню, хорошие стихи, содержательные".
Очень скрупулезно относится к поэзии. Кстати, у "Сяброў" нет ни одной глупой вещи, ни одной.
Мне просто хотелось, чтобы люди, слушая наши песни, песни, которые я пою, были немножко добрее друг к другу. Сегодня очень много боли. "Певчее поле" - это моя личная боль.Раиса Ивановна - это человек, который поддерживал тепло и уют дома. Но никогда, никогда и никак не покушалась на творчество.С 19 лет мы с ней вместе. И с 21-го года, после рождения сына, она работала у нас в коллективе, ездила с маленьким ребенком. Она не хотела оставлять одного на гастролях, зная специфику жизни творческих людей. Добилась того, чтобы ей разрешили работать вместе со мной. Она работала осветителем. Работала звукооператором. До конца дней своих была костюмером. Она много внесла в творчество коллектива, в работу. В ту моральную сторону, которой мы сейчас держимся. Благодарю ее за это.
Эта ситуация - потери любимого человека, моей бабушки любимой, супруги - это скрепило семью еще больше. Мы стали дружнее, сильнее.
Проживая все это, вступая в четвертую четверть своей жизни, я бы хотел каким-то образом своим творчеством показать, что есть много вещей, которые наносят людям боль. Не нужно этого делать. Мы должны быть добрее друг к другу. Должны уважать друг друга, защищать, хранить. И учить этому своих детей. Хранить те добрые чувства, которые заложены в принципе в человеке. Есть ли это моя миссия? Не знаю. Но это точно просто мой путь в творчестве.
Фото: Минск-новости
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