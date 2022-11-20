Анатолию Ярмоленко исполнилось 75!

В 1974 году я пришел в коллектив. Он был такого народного характера. "Песни над Сожем", который уже организовал Ярмоленко.

Это была мулявинская волна. Потому что именно он внес бациллу это хорошую, настоящую.

И мы стали создавать подобный коллектив. "Сябры" уже назвались.