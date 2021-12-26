Победитель шоу X-Factor Belarus - тысячи голосов зрители отдали Андрею Панисову за восхитительный тембр и обаяние

X-Factor Беларуси найден из более чем трех тысяч претендентов. Накануне прошел финал первого масштабного талант-шоу. Вокальные баталии развернулись между командами Бузовой и Соседова. Каждый из трех суперфиналистов исполнил по две песни: прочтение с нуля хитов, с которыми участники пришли на кастинги и совершенно экспериментальные номера. Право определить лучшего осталось исключительно за зрителями! Имя победителя назвали в прямом эфире.

Подробности с шоу-полей и закулисья - прямо сейчас у Лидии Заблоцкой.







Тысячи голосов - за тембр, который пел на Лидском рынке и даже на сцене Кремля. Он был в шаге от вылета, но спасла Ольга Бузова - дала шанс и не прогадала. Андрей Панисов - абсолютный победитель первого шоу талантов. 28-летний ипэшник из Лиды с каждым эфиром все увереннее брал ноты, одно оставалось неизменным - фирменный взгляд - пронизывал им неравнодушных зрителей с телекастинга.

У солиста Лидского эстрадного оркестра никакой бутафории - ни в чувствах, ни даже в розах на пиджаке. И пусть Соседов во время эфира назвал решающий хит ерундой, но за кулисами магу фальцетов и магистру искусствоведения буквально напророчил победу.







Никита Белько и Анастасия Кравченко - в статусе суперфиналистов проекта

Триумф Панисова под брендом "Бузова". Дива шоу подошла к суперфиналу сразу с двумя сильнейшими голосами. Из претендентов на победу и самый младший участник проекта - Никита Белько.







Такое совпадение. Он открывал марафон телекастингов, спев первым, и закрыл конкурсные выступления. Взрывному вокалу добавили в прямом смысле красок. Не репетировали. На сцене импровизация.

Но вопреки распространенному мнению, что номер-закрытие всегда у потенциального победителя, 16-летний пианист остается в статусе суперфиналиста.

В истории X-Factor есть и единственная супервумен, покорившая суперфинал. Студентка Института теологии БГУ - Анастасия Кравченко. Под руководством Соседова меняла парики как перчатки. Но главное достижение, пожалуй, даже не образ Мальвины, а репертуар, которым, как срезюмируют, перепела мужиков.





Новейшая Geely и запись сингла в Доме радио под симфонический оркестр

Уже сегодня триумфатор шоу сядет за руль новейшей Geely, чуть позже поедет на ней на Красную, 4записывать сингл в уникальном студийном комплексе звукозаписи. Новый хит в сопровождении Симфонического оркестра Белтелерадиокомпании. И такая возможность каждому из тройки финалистов.







Всех, кого мы слышали в прямых эфирах, увидим и в турне по Беларуси. Концерты уже расписаны на 2022 год. Параллельно участниками занимается продюсерская компания, которая уже пишет для каждого индивидуально новые песни. Их будут гарантированно ротировать на 12 радиостанциях страны. Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании





Никаких точек на проекте. Через несколько часов на "Беларусьфильме" стартует запись новогоднего концерта. Подарок поклонникам X-Factor . Полюбившиеся "бриллианты" и без права на выбывание. Так, финал X-Factor - лишь стартовый вокализ для новых имен белорусского шоу-бизнеса.