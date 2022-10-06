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Анджелина Джоли обвинила бывшего мужа в насилии

Анджелина Джоли обвинила бывшего мужа в насилии

Американская актриса Анджелина Джоли подала иск против Брэда Питта, обвинив его в насилии, пишет РИА Новости.

В иске говорится, что во время конфликта, произошедшего в 2016 году в частном самолете, Питт схватил одного из их детей за горло, а другого ударил по лицу. Также утверждается, что актер "проявлял насилие" и к самой Джоли.

"Питт схватил Джоли за голову и тряс ее, затем - за плечи и снова тряс перед тем, как толкнуть ее в стену ванной", - сообщается в жалобе.

Согласно иску, Питт также пытался вынудить Джоли подписать соглашение о неразглашении, которое бы "запретило ей говорить вне суда о физическом и эмоциональном насилии над ней и их детьми".

Фото:pixabay.com

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