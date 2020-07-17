Ангелина Ломако в первом конкурсном выступлении выйдет на сцену под номером 5, во втором - 13

А в эти минуты со жребием определяются участники взрослого вокального состязания. За Гран-при "Славянского базара" будут бороться 14 исполнителей. Конкурсные выступления состоятся в воскресенье,19 июля. О результатах жеребьевки мы сообщим в "Панораме".