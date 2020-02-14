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Анимацию "Беларусьфильма" покажут на крупнейшем фестивале в Каире
Мультфильмы белорусского производства попали в шорт-лист международного конкурса в Египте. На крупнейшем фестивале анимационного кино в Каире оценят работы сразу трех режиссеров "Беларусьфильма". Это "Лучшее место на свете" Ирины Тарасовой, "Лагодны воўк" Натальи Дарвиной и "Як сінячок да сонца лётаў" Натальи Костюченко. Сценарии написаны по мотивам сказок современных белорусских авторов.
FORUM пройдет в столице Египта в 12-й раз. В семи номинациях покажут ленты аниматоров из 30 стран.
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