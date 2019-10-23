Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов прибыли в Минск

Звезды мировой оперной сцены Анна Нетребко и ее супруг Юсиф Эйвазов прибыли в белорусскую столицу. Сценический и семейный дуэт сегодня отправился в Большой театр на репетицию своего концерта, который намечен на пятницу. К слову, чтобы услышать именитых исполнителей, нужно отдать немалую сумму. Стоимость билетов начинается от 159 рублей и достигает 2205 за квиток. К слову, просмотр оперы "Тоска" с участием Анны Нетребко в миланском "Ла Скала" обойдется куда дешевле - на официальном сайте театра билеты продают от 35 до 300 евро.