Аннулировать победу Нидерландов на "Евровидении" не станут

Об этом сообщили в Европейском Вещательном Союзе. Скандал с Дунканом Лоуренсом, одержавшим победу в песенном конкурсе, разгорелся накануне.



Оказалось, что песня-победитель Arcade уже была опубликована в соцсетях в 2017 году. А это противоречит правилам конкурса, согласно которым песни-конкурсанты не должны исполняться публично до определенной даты, в этом случае до сентября прошлого года. Организаторы конкурса пояснили: ролик, опубликованный в 2017, не набрал популярности, его посмотрели всего несколько сотен человек, а значит, никакого значимого преимущества артисту он не дал.