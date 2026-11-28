27 ноября долгими овациями поздравляли "Бяседу". Ансамбль народной музыки отметил свое 35-летие в концертном зале "Минск". Это финальное выступление в рамках большого юбилейного тура.

"Бяседа" по душам!

"Бяседа" по душам затронула 50 городов. Говорили с белорусами с февраля большими живыми концертами. В каждой области переживали в песнях и радость, и горе. И вот - разговор напоследок юбилейного года. На бис - в концертном зале "Минск", тут собеседников больше тысячи: приехали из Гродно, Могилева, даже из Латвии.

С 1991 года они "бяседуют" на языке фольклора. И неизменно вместе с узнаваемыми голосами - живые тембры цимбал, скрипки, флейты, гармони. Накануне звучали звонко, самобытно.

Изучили нерастиражированные сборники белорусских поэтов еще прошлой осенью. Как поэтесса дебютировала и Татьяна Лазовская. Прима коллектива впервые выступила автором в дуэте с маэстро Захлевным.

Публике не чужды новые мелодии, причем с первого же припева. Аплодисментами и танцами реагируют так, будто знают эти мелодии не первый год. А в них и правда вшит наш национальный нотный стан.

Зал захватывает харизма четверки солистов. Кстати, из "Бяседы" не отлучаются годами. Родные люди белорусам.

Татьяна Лазовская, солистка белорусского ансамбля народной музыки "Бяседа", обладательница медали Франциска Скорины:

"Чувствуется, что зал очень ждал нашего концерта. Это подтверждают овации, аплодисменты, подарки и цветы. Конечно, мы рады и счастливы. 35 лет - громко, ярко и с новыми премьерами. Мы очень счастливы, что зрители отзываются. Вы знаете, эта энергия в сто крат возвращается на сцену, обратно нам. Мы слышим эти горячие ладони, этот отблеск прямо от аплодисментов".

И далее концерты не потеряют в афише юбилейных цифр. Уже с января коллектив будет чествовать своего маэстро. Народному артисту Беларуси Леониду Захлевному исполнится 80 лет.