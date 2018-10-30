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Ансамбль "Забабоны" приглашает на премьеру "Як панскі сын жонку шукаў"

"Як панскі сын жонку шукаў". Премьерой музыкального спектакля ансамбль "Забабоны" отметил свой 10-летний юбилей. Яркое музыкальное шоу прошло во Дворце культуры Минского автозавода. Сказку про белорусскую деревню под названием Забабоны рассказывают артисты в сопровождении песен и танцев. Среди героев - Василий - сын пана Заберезинского. К нему на свадьбу и попадают зрители.

В спектакле принимали участие ансамбль "Очи черные", детский танцевальный коллектив "Зубренок", а также ансамбль пограничных войск Беларуси.

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