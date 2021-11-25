Ансамблю народной музыки "Бяседа" - 30 лет

"Чарка на пасашок", "Запрагай-ка, бацька, коней", "За маладых!" Благодаря этому коллективу белорусские этнические напевы знают далеко за пределами страны. Ансамбль народной музыки "Бяседа" празднует юбилей - 30 лет на сцене. Их название в переводе с белорусского языка означает "застолье" - приглашение родных и близких людей в гости на семейные праздники, где звучат любимые песни. Так и на концертах ансамбля слушатели всегда подпевают и пританцовывают.



В репертуаре коллектива - народное творчество в обработке художественного руководителя, народного артиста Беларуси, композитора Леонида Захлевного. Хоровые, сольные и инструментальные номера "Бяседы" представлены в различных жанрах: лирических и шуточных, посвященных семейным торжествам, народным обрядам.