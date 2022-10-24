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Ансамблю "Песняры" присвоено звание заслуженного коллектива Беларуси

Теперь заслуженный! Такой статус за значительный вклад в развитие белорусской национальной культуры сегодня присвоен "Песнярам". Созданию культового ВИА мы обязаны музыкальному гуру XX века Владимиру Мулявину. На белорусской аутентике "Песняры" покорили отечественную и западную сцены, подарили меломанам такие бестселлеры, как "Вологда", "Молодость моя, Белоруссия", "За полчаса до весны". За полвека в музыке исполнили еще десятки хитов, вписанных в золотой песенный фонд страны.

Сегодня популяризировать творческое наследие культового состава Мулявин - Кашепаров - Борткевич - Мисевич продолжают представители нового творческого поколения под руководством музыканта и художественного руководителя коллектива Романа Козырева.

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