Ансамблю "Песняры" присвоено звание заслуженного коллектива Беларуси

Теперь заслуженный! Такой статус за значительный вклад в развитие белорусской национальной культуры сегодня присвоен "Песнярам". Созданию культового ВИА мы обязаны музыкальному гуру XX века Владимиру Мулявину. На белорусской аутентике "Песняры" покорили отечественную и западную сцены, подарили меломанам такие бестселлеры, как "Вологда", "Молодость моя, Белоруссия", "За полчаса до весны". За полвека в музыке исполнили еще десятки хитов, вписанных в золотой песенный фонд страны.