Аранжировщик Rammstein представит концептуальный перформанс в Большом театре

АранжировщикRammstein в Большом театре. Композитор Свен Хельбиг представит на главной академической сцене концептуальный перфоманс "I Eat the Sun and Drink the Rain". Это комбинация оркестровой и электронной музыки приправленная хором и видеоконтентом. Он прибыл в Минск за несколько дней до концерта, чтобы лично познакомиться с нашими артистами. Сегодня у Свена Хельбига и хора состоялась первая совместная репетиция. Музыканты получили партитуры от автора еще в мае.



Часовая программа зазвучит сразу на трех языках. Неоклассику на немецком, латыни и итальянском услышим уже в это воскресенье. 16 артистов хора Большого не просто станут участниками аудиовизуального шоу, которыми композитор славится во всем мире, но и отправятся с ним в турне. Европейские гастроли стартуют с родного города основателя Дрезденского симфонического оркестра - Айзенхюттенштадта. В воскресенье за дирижерский пульт выйдет маэстро Вильгем Кайтель. Импресарио работает с Большим театром уже 20 лет и является виновником прошлогодней коллаборации Белтелерадиокомпании и группы Rammstein.



