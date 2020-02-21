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Ария из оперы Джузеппе Верди "Травиата" открыла 64-й Венский оперный бал

Ария из оперы Джузеппе Верди "Травиата" в исполнении оперной дивы Аиды Гарифуллиной и польского тенора Петра Бечалы открыла 64-й Венский оперный бал. Центральное событие - танцевальный вечер в Венской государственной опере. По традиции в начале этой части торжества звучал полонез. В этом году его исполнили 144 пары дебютантов.