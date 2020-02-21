3.61 BYN
3.18 BYN
3.33 BYN
Ария из оперы Джузеппе Верди "Травиата" открыла 64-й Венский оперный бал
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/4d4a68bd-3cb5-4c8a-b66f-bc80de6b4a3d/conversions/82de0449-5146-4137-b84c-fafa7f9534bf-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/4d4a68bd-3cb5-4c8a-b66f-bc80de6b4a3d/conversions/82de0449-5146-4137-b84c-fafa7f9534bf-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/4d4a68bd-3cb5-4c8a-b66f-bc80de6b4a3d/conversions/82de0449-5146-4137-b84c-fafa7f9534bf-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/4d4a68bd-3cb5-4c8a-b66f-bc80de6b4a3d/conversions/82de0449-5146-4137-b84c-fafa7f9534bf-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.by
82de0449-5146-4137-b84c-fafa7f9534bf2024-09-16T10:03:31.000000Z00
Ария из оперы Джузеппе Верди "Травиата" в исполнении оперной дивы Аиды Гарифуллиной и польского тенора Петра Бечалы открыла 64-й Венский оперный бал. Центральное событие - танцевальный вечер в Венской государственной опере. По традиции в начале этой части торжества звучал полонез. В этом году его исполнили 144 пары дебютантов.