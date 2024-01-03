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Ароматы царской России, а также удивительные факты из истории парфюмерии представлены на выставке в Москве

Какие ароматы предпочитали в начале XIX века? Более 700 редчайших артефактов поставщиков царского двора представлено на выставке в Москве. Например, удивительный набор, куда входили десять предметов - пудра, мыло, духи, одеколон, продавали всего за рубль. Это был рекламный ход при открытии магазина в Санкт-Петербурге. Духи в то время стоили дорого. "Пачули", "Ландыш", "Сирень" - существовало свыше 80 наименований только цветочных одеколонов. Пользовались успехом и фантазийные запахи - сложные ароматы для вечерних выходов и индивидуально под заказчика. В оформлении кроме стекла использовали хрусталь, золото, серебро, иногда дизайн флаконов заказывали даже у Фаберже.

Очень интересно, но парфюмерию в дореволюционной России покупали мужчины в основном. И весь дизайн и аромат рассчитывались на мужской вкус. Женщине не принято было ходить по магазинам и совершать так называемый шопинг. Она занималась детьми, в крайнем случае к модистке могла выйти. А ароматы покупал мужчина. И когда парфюмерам заказывали дизайн коробки или сам аромат, они рассчитывали на мужской вкус. И мужчина выбирал, дарил женщине.
Ирина Воробьева, вице-президент Союза коллекционеров России, соучредитель Русского музея парфюмерии

Многие ароматы создавались под конкретные исторические события. Например, в честь годовщины победы русской армии над Наполеоном. На выставке представлен и ароматный фонтан с запахом сирени. Это точная копия фонтана, который открыли на 15-й Всероссийской выставке в Москве. Тогда из него бил цветочный одеколон. Дамы смачивали свои платочки, а мужчины сюртуки.

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