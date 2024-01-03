Ароматы царской России, а также удивительные факты из истории парфюмерии представлены на выставке в Москве

Очень интересно, но парфюмерию в дореволюционной России покупали мужчины в основном. И весь дизайн и аромат рассчитывались на мужской вкус. Женщине не принято было ходить по магазинам и совершать так называемый шопинг. Она занималась детьми, в крайнем случае к модистке могла выйти. А ароматы покупал мужчина. И когда парфюмерам заказывали дизайн коробки или сам аромат, они рассчитывали на мужской вкус. И мужчина выбирал, дарил женщине.

Ирина Воробьева, вице-президент Союза коллекционеров России, соучредитель Русского музея парфюмерии