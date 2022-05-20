Арт-интервенция Ирины Ромбальской в доме Якуба Коласа

В дом Якуба Коласа нахлынула арт-интервенция! Через скульптуры мастера Ирины Ромбальской буквально революция уютных покоев Песняра. Известная широкой публике телеведущая рискнула украсить музей, которому 7 десятков лет, авторскими "девушками". В роли художницы Ромбальская "разгерметизировала" пространство двумя десятками произведений. В металле - откровенные грехи, рассуждения и женская энергия. Коллаборацию литературного музея и автора презентовали сегодня. Цель концепции - дать новый импульс классическому пространству. И при этом с уважением к народному поэту БССР. Как известно, он всегда тепло приветствовал молодых художников.

В экспозиции и премьеры, которые только сегодня покинули мастерскую. Почти все работы художница выполняла по авторской технологии. Без инструментов, а только выглаживание голыми руками. Кстати, "танцующей девушкой" в металле любовались посетители Лувра. В 2019-м Ромбальская стала приглашенным автором на выставке современного искусства. Вырученные деньги от продажи скульптур пойдут на помощь животным, пострадавшим от насилия.