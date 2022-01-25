Арт-книга "Ясон" представлена в Национальной библиотеке Беларуси

Известный греческий миф - переосмысление молодого белорусского художника-графика. В Национальной библиотеке Беларуси проходит торжественная презентация арт-книги "Ясон". Это произведение современного изобразительного и книжного искусства, посвященное древнегреческому мифу о путешествии Ясона и аргонавтов за золотым руном. Молодой белорусский художник-график Федор Шурмелев переосмыслил известный миф в сложной технике офорта. В книге 8 стихотворений греческого поэта Кристоса Гианакоса и 8 офортов Федора Шурмелева. Для переплета использовалась шелковая нить, для форзаца - мраморная французская бумага ручной работы.