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Арт-книга "Ясон" представлена в Национальной библиотеке Беларуси
Известный греческий миф - переосмысление молодого белорусского художника-графика. В Национальной библиотеке Беларуси проходит торжественная презентация арт-книги "Ясон". Это произведение современного изобразительного и книжного искусства, посвященное древнегреческому мифу о путешествии Ясона и аргонавтов за золотым руном. Молодой белорусский художник-график Федор Шурмелев переосмыслил известный миф в сложной технике офорта. В книге 8 стихотворений греческого поэта Кристоса Гианакоса и 8 офортов Федора Шурмелева. Для переплета использовалась шелковая нить, для форзаца - мраморная французская бумага ручной работы.
На выставке-презентации сама книга, отдельно 8 офортов и сами матрицы. Работа над этим проектом велась больше года. Книга выдана тиражом 20 экземпляров.
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