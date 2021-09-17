Сокровища из домашних советских антресолей - в галерее Михаила Савицкого. Проект Музея истории Минска буквально переносит в квартиру 60-х - с уголком модницы и шкафом книжной коллекции. Экспозицию собирали сами минчане круглогодично. А Белгосфилармония открыла новый музыкальный сезон. Публике уже обещаны произведения белорусских композиторов и вечная классика.

Где еще могут объединиться столичные эстеты? Арт-локации в проекте "Променад".

В День народного единства объединяемся духовно и эстетично. Музеи не просто отмечают эту дату выставками - предложат зрителю понять, почему возвращение 17 сентября в праздничный календарь полностью логично, и какая трагедия стоит за включением Западной Беларуси в состав Польши.

От Рижского мирного договора до выборов в народное собрание Западной Беларуси в 39-м. Специалисты Национального исторического музея передали борьбу за воссоединение нации через фото, вырезки газет и бытовые детали.

Революционеру Западной Беларуси, который в январе 36-го стрелял в полицейского провокатора в зале Виленского окружного суда, - отдельный стенд. Под стеклом - жилетка, в которой Притыцкий был в день покушения. Как символ разделенного белорусского народа в 20-е годы - напротив друг друга два комплекта школьных тетрадей. На белорусском и польском языках. Сравните, чему обучали. До 1939 года в Западной Беларуси не было ни одной белоруской школы.













Если от Национального исторического - ликбез по 30-х годах и исключительно факты, то Национальная библиотека собрала культурные символы жизни белорусов. Коды нации - с сохранностью в тысячи лет.

Эти вытинанки - визуальный ребус экспозиции. Можно рассмотреть народные сказки, семью, родную землю и даже суеверия. А каждому культурному коду - свой стенд. Например, в народном календаре - праздники от Масленицы до Колядок, а в "колесе жизни" - семейные обереги. Большая часть - от мастеров Ивья. Библиотека же разлила на стеклянных полках "Источник знаний".

Для суверенной Беларуси уже сама Национальная библиотека как символ нации. Четвертая часть всех книг страны хранится здесь. Главному книгохранилищу на этой неделе исполнилось 99 лет. И пока чествуют библиотекарей, зрителям дали прямой доступ к жемчужинам коллекции.

Экспозиция сразу с тремя "пятерками" - от Музея книги, который отметил свое 15-летие. "Сдули пыль" с рукописных, древне-печатных и редких изданий. Всего 15 раритетов из фондов, они почти не покидают хранилище.

Сам же Музей книги - выставочное пространство традиций белорусского книгопечатания. На постоянной экспозиции - лучшие образцы печатного дела, а это более 300 книжных памятников 15 - 21 столетий.













И все экспонаты продолжаем изучать в масках, ведь Министерство здравоохранения официально объявило четвертую волну ковида. Соблюдаем дистанцию и узнаем, как можно творить, сидя на самоизоляции. Ответы - в Центре современных искусств.

Самоизоляцию перевел на язык текстиля международный проект "Соединенные вместе". Экспозиция - в формате "микс-медиа", восстанавливает хронологию распространения коронавирусной инфекции в мире. Личные истории соблюдения социальной дистанции в выставочное пространство перенесли три сотни авторов. Арт-география - 27 стран.

Корона-сюжеты зафиксировали не только в текстиле. Есть и видео-арт. Выставку уже оценили в Америке и Турции. Следующая точка на карте проекта - Япония.