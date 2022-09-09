Арт-пароли и культурные явки ко дню рождения Минска - в рубрике "Променад"

Праздничные открытки с изображением города собрала вместо почты городская Ратуша. Ко дню рождения столицы украсили стены и главной галереи страны. Национальный художественный музей не планирует спать и после салюта. Подробности особенной "Сентябрьской ночи" - в рубрике "Променад" (видео).