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Арт-пароли и культурные явки в рубрике "Променад"

"Цвет августа" представлен в Художественном. Пейзажи и беспредметная композиция - в одном пространстве. Премьеры и в арт-гостиной "Высокое место", а также галерее Щемелева. А еще в субботней афише три бесплатных музыкальных концерта. Где прятаться от жары и дышать настоящим артом? Ответы в рубрике "Променад" (подробности в видео).

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