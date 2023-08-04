Арт-пароли и культурные явки в рубрике "Променад"

"Цвет августа" представлен в Художественном. Пейзажи и беспредметная композиция - в одном пространстве. Премьеры и в арт-гостиной "Высокое место", а также галерее Щемелева. А еще в субботней афише три бесплатных музыкальных концерта. Где прятаться от жары и дышать настоящим артом? Ответы в рубрике "Променад" (подробности в видео).