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Арт-посылка с гомельскими инициалами успешно доставлена во Дворец искусства
Городские ландшафты в живописи и керамике от школы юных авторов творческой мастерской "Воздух" на Козлова, 3 экспонируют в тандеме с педагогическим составом. Не заблудиться в урбанистических концептуальных ландшафтах поможет digital-путеводитель. Узнать о бэкграунде студии, скачать стикер-пак авторства учеников и услышать, как произведения звучат в нотах, - все эти опции доступны для тех, кто воспользуется QR-кодом.
Мы привезли сюда немножко своего города родного - Гомеля, просто показанного через призму детского видения. Здесь можно найти и сюрреалистические моменты, и реалистические, и то, как это видят дети. И какие-то максимально фэнтезийные вещи, что-то, может, будет напоминать вам классическую живопись. Опять же, дети могли вдохновляться старыми портретами 17 века или, наоборот, авангардными художниками.
Раскадровку Гомеля юные авторы фиксировали в масле, гуаши, графике и керамике. Сюжетный размах от серии, вдохновленной местными кофейнями и городскими типажами жителей, до скромных коммуналок и дворцовых ансамблей. Статус соавторов посетителям делегируют на мастер-классах.
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