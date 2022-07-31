Арт-посылка с гомельскими инициалами успешно доставлена во Дворец искусства

Городские ландшафты в живописи и керамике от школы юных авторов творческой мастерской "Воздух" на Козлова, 3 экспонируют в тандеме с педагогическим составом. Не заблудиться в урбанистических концептуальных ландшафтах поможет digital-путеводитель. Узнать о бэкграунде студии, скачать стикер-пак авторства учеников и услышать, как произведения звучат в нотах, - все эти опции доступны для тех, кто воспользуется QR-кодом.

Мы привезли сюда немножко своего города родного - Гомеля, просто показанного через призму детского видения. Здесь можно найти и сюрреалистические моменты, и реалистические, и то, как это видят дети. И какие-то максимально фэнтезийные вещи, что-то, может, будет напоминать вам классическую живопись. Опять же, дети могли вдохновляться старыми портретами 17 века или, наоборот, авангардными художниками.