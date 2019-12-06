Арт-проект "Мини-текстиль" в Минске

Мини-текстиль - как отдельное направление и неотъемлемая часть разных направлений декоративно-прикладного искусства. Эксперименты с материалом позволяют мастерам найти неожиданные творческие решения: это и классическое гладкое гобеленовое ткачество, и вышивка, и художественный войлок и текстильная мозаика, разные сочетания техник и приемов. Современная текстильная пластика все больше наполняется объемом, часто с чертами скульптурного произведения.



В арт-проекте "Мини-текстиль" представлены произведения профессиональных белорусских художников, студентов творческих вузов, а также приглашенных текстильщиков из Украины.



