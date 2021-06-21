Арт-студия "Краски" приглашает на выставку - "О, край родны, край прыгожы"

Столичная галерея "Университет культуры" приглашает на выставку "О, край родны, край прыгожы". Авторы произведений - участники арт-студии "Краски" - воспитанники Ждановичской спецшколы-интерната - слабослышащие дети. Почти сорок их полотен, написанных маслом и гуашью, портреты, натюрморты, пейзажи - тематически посвящены Году народного единства.

Выставочные проекты дают возможность детям с особенностями не просто творчески самореализоваться, но и социализироваться. Многие из юных художников - участников проекта - хотели бы продолжить арт-обучение и стать профессиональными художниками.