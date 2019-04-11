"АРТ-вакацыі 2019" прошли в Слуцке

Слуцк принял гала-концерт областного этапа фестиваля художественного творчества учащихся и студентов "АРТ-вакацыі 2019". Молодежь из двадцати трех профессиональных колледжей и лицеев центрального региона демонстрировала мастерство в хореографии, театральном и других жанрах. А на интерактивных площадках - арт-объекты, театр моды и экспонаты декоративно-прикладного искусства.



Жюри выбрало лучшие творческие команды, которые представят Минскую область на республиканском этапе. Финал "АРТ-вакацый" - 14 апреля.