Артисту эстрады, актеру театра и кино Геннадию Хазанову сегодня 75

Юбилей сегодня отмечает Геннадий Хазанов. Знаменитому артисту эстрады, актеру театра и кино - 75. Многие до сих пор его помнят как "студента кулинарного техникума". Именно этот монолог принес Хазанову всесоюзный успех. В начале 90-х он попрощался с эстрадой и дебютировал в кинематографе в комедии "Маленький гигант большого секса". Раскрыть талант драматического актера Хазанов смог на сцене МХАТа. Спектакли "Игроки", "Ужин с дураком", "Морковка для императора" срывали аншлаги. Снимался Хазанов и в "Ералаше", озвучивал персонажей мультфильмов. Самый известный - попугай Кеша. Сегодня юбиляр продолжает руководить московским Театром эстрады. С 75-летием народного артиста РСФСР Геннадия Хазанова поздравил президент Беларуси.