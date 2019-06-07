Артисты Белгосцирка получили золотую награду на фестивале "Золотой каштан"

Артисты Белорусского государственного цирка получили золотую награду на Киевском международном фестивале циркового искусства "Золотой каштан". Анастасия Донченко и Анастасия Путято с номером "Воздушные гимнастки на трапеции" покорили знаменитое жюри, руководителей международных цирковых фестивалей и коллективов. Под куполом арены представительницы Беларуси выполнили сложную и очень зрелищную программу. Наталья Кузьмицкая также увидела номер.



Очередную награду в копилку национального циркового искусства добавили воздушные гимнастки. Две Анастасии. Знакомые еще с цирковой школы, девушки успели поработать в разных жанрах. В последнее время объединились в тандем, который открыл для них новые творческие высоты.



Номеров с трапецией существует много. Перед творческой группой, которую возглавила главный режиссер цирка Алла Николаева-Алиева, стояла задача не просто сделать шоу на высоте, но и создать мини-историю, понятную и детям, и взрослым. Буквально за несколько месяцев гимнастки выучили очень сложную программу, с которой в результате и отправились на молодежный фестиваль циркового искусства в Киев.



Мастерство артистов оценивали профессионалы, руководители ведущих цирковых шоу и фестивалей из США, Италии, Испании, Венгрии. Каждый элемент должен быть безукоризненным. Однако результат зависит не только от исключительной слаженности движений. Александра Бурака на сцене не видно, но именно он тот человек, который отвечает за техническую фабулу номера.



Грациозный полет пластических и грациозных гимнасток впечатляет, особенно если знаешь, что все акробатические номера выполняются без страховки. Но неповторимая атмосфера цирка и восхищение в глазах зрителей, признаются обе, это тот путь, какой они выбрали однажды и на всю жизнь.