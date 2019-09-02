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Артисты Пекинской оперы привезли в Беларусь спектакль "Военачальницы семьи Ян"
В эти минуты впервые на сцене Большого артисты Пекинской оперы, которые привезли национальный спектакль "Военачальницы семьи Ян".
В рамках Дней культуры Китая на главной академической сцене страны историческая реконструкция событий ХІІ века на языке сценографии, вокала, акробатики и боевых искусств. Это постановка Китайского государственного театра пекинской оперы, основателем которого является известный актер жанра Мэй Ланьфан. В белорусскую столицу прибыло 79 артистов. С собой у гастролеров фура с костюмами, бутафорией и техническим оборудованием. Пекинская труппа выступает только со своим оркестром.
В рамках Дней культуры Китая в Минске запланирован еще один показ оперного спектакля "Военачальницы семьи Ян". Он пройдет уже завтра на сцене Большого театра Беларуси.
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