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Аудитория молодечненской "Батлейки" увеличилась до нескольких тысяч онлайн-зрителей
В Беларуси продолжаются дни театральных онлайн-марафонов. Учреждения культуры ставят спектакли в пустых залах и транслируют их в интернет. Наш корреспондент Лариса Гулякевич о постановке без зрителей в театре кукол "Батлейка" в Молодечно.
Сегодня в молодечненской "Батлейке" давали "Доктора Айболита"
Начало детского спектакля как всегда в 12 часов. В новом онлайн-формате аудитория увеличилась со 160 (столько вмещает зрительный зал) до нескольких тысяч.
Путешествие в Африку, полное испытаний: столкновение с пиратами, спасение больных животных. В любимой сказке все как обычно. Только артистам не совсем привычно работать без зрителей в зале, без мгновенной реакции детей, их улыбок и аплодисментов.
Театру "Батлейка" в этом году 30 лет
В основе репертуара как детских, так и взрослых спектаклей белорусская и зарубежная драматургия: классическая и современная, а также народные белорусские сказки. Молодечненская "Батлейка" призер и победитель многочисленных международных фестивалей и конкурсов.
Завтра в прямом эфире онлайн-трансляция музыкальной сказки "Тигренок Петрик". Однако сочетание "самый кассовый спектакль" здесь неуместно. Онлайн-спектакли идут бесплатно.
Возможно, такие слова, как "аншлаг", "аплодисменты", "браво" и "бис" скоро станут архаизмами. С другой стороны, благодаря онлайн-театрам можно оказаться в самых знаменитых театральных залах мира: Гранд-опера, Ла Скала или Ковент-Гарден. Жаль только, что оказаться в праздничной театральной атмосфере в вечернем наряде и ощутить тую самую магию искусства будет невозможно.
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