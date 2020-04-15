Аудитория молодечненской "Батлейки" увеличилась до нескольких тысяч онлайн-зрителей

В Беларуси продолжаются дни театральных онлайн-марафонов. Учреждения культуры ставят спектакли в пустых залах и транслируют их в интернет. Наш корреспондент Лариса Гулякевич о постановке без зрителей в театре кукол "Батлейка" в Молодечно.





Сегодня в молодечненской "Батлейке" давали "Доктора Айболита"

Начало детского спектакля как всегда в 12 часов. В новом онлайн-формате аудитория увеличилась со 160 (столько вмещает зрительный зал) до нескольких тысяч.

Путешествие в Африку, полное испытаний: столкновение с пиратами, спасение больных животных. В любимой сказке все как обычно. Только артистам не совсем привычно работать без зрителей в зале, без мгновенной реакции детей, их улыбок и аплодисментов.

Театру "Батлейка" в этом году 30 лет

В основе репертуара как детских, так и взрослых спектаклей белорусская и зарубежная драматургия: классическая и современная, а также народные белорусские сказки. Молодечненская "Батлейка" призер и победитель многочисленных международных фестивалей и конкурсов.

Завтра в прямом эфире онлайн-трансляция музыкальной сказки "Тигренок Петрик". Однако сочетание "самый кассовый спектакль" здесь неуместно. Онлайн-спектакли идут бесплатно.