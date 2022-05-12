Руховские мотивы в современном текстиле. Аутентичные ковры на выставке Стародорожского центра ремесел. Рядом с оригинальными произведениями соломенные полотна и сувенирные изделия нового формата. В Стародорожском крае настенные ковры, украшенные аппликацией из соломки, начали создавать в начала 50-ых годов прошлого столетия в деревне Рухово. Именно по своему местному происхождению они и получили название. Мастера через поколения передают и сохраняют самобытную технику.