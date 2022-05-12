3.74 BYN
2.83 BYN
3.34 BYN
Аутентичные ковры на выставке Стародорожского центра ремесел
Руховские мотивы в современном текстиле. Аутентичные ковры на выставке Стародорожского центра ремесел. Рядом с оригинальными произведениями соломенные полотна и сувенирные изделия нового формата. В Стародорожском крае настенные ковры, украшенные аппликацией из соломки, начали создавать в начала 50-ых годов прошлого столетия в деревне Рухово. Именно по своему местному происхождению они и получили название. Мастера через поколения передают и сохраняют самобытную технику.
Соломенные орнаменты и узоры сплетает и Мария Русакович. Мастерство она переняла в свое время от крестной матери, а потом стала народным мастером. Аутентичное изготовление руховских ковров в технике аппликации соломкой по ткани приобрел статус нематериальной историко-культурной ценности Беларуси.