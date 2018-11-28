Аутентичный белорусский обряд "Кота печь" возродили в деревне Скирмантово Дзержинского района. Ароматную фигуру кота выпекают из теста, привязывают к потолку и начинают юмористический турнир. Победителям в таком самобытном соревновании становится тот, кто сможет откусить хвост сдобного кота.

Сопровождают задание и шутливые испытания, которые создают другие участники. Народную игру традиционно проводят накануне рождественского поста. Аутентичный обряд в прошлом году пополнил список историко-культурных ценностей Беларуси.

Под живую музыку участники игры с задором кружатся в традиционных танцах, таких как ночка, краковяк и полька. Участвуют и в народных играх. Считается, что во время такого праздника молодые люди нередко встречают свою любовь.