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Бал скаутов прошел в Минске

Под звуки полонеза и вальса в столице прошел бал скаутов. Молодые люди со всей Беларуси собрались в Минске накануне новогодних праздников. Скауты представили танцевальные номера, а опытные хореографы провели мастер-классы. Кроме известной кадрили и танго участники подготовили и редкие виды бальных танцев.

Скаутский бал Минск принимал в пятый раз. По традиции праздничный вечер завершился новогодней дискотекой.

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