Бал скаутов прошел в Минске

Под звуки полонеза и вальса в столице прошел бал скаутов. Молодые люди со всей Беларуси собрались в Минске накануне новогодних праздников. Скауты представили танцевальные номера, а опытные хореографы провели мастер-классы. Кроме известной кадрили и танго участники подготовили и редкие виды бальных танцев.