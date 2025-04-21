Балет, мода и живопись. Российский проект в Купаловском представил синтез разных видов искусства

Спектакль-показ "Дягилев " на сцене Купаловского театра. Проект представляет собой синтез разных видов искусства: балет, модный показ, живопись и музыку. Именно такое культурное наследие в начале прошлого века русский импресарио Сергей Дягилев показал всему миру в проекте "Русские сезоны". В модном показе представлены коллекции одежды, созданные юными дизайнерами по мотивам знаменитых балетов "Русские сезоны".

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В фойе театра звучали оперные арии. Фоном для концерта были живописные работы белорусских художников. Спектакль проходит в рамках гастрольного тура Международного детского проекта "Территория успеха: мода".

Илзе Лиепа, народная артистка России, балерина, актриса: "Этот спектакль особого рода, и тем он ценен, что инициирован Росатомом для молодежи. Он, во-первых, просветительский, - затрагивает огромную эпоху русского искусства Сергея Павловича Дягилева. Конечно, это было особое время, и очень важно, чтобы молодежь об этом знала".

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Юлия Цыганова, автор и куратор проекта "Территория успеха: мода": "Этот проект направлен на поиск и поддержку талантливых детей в области моды, дизайна, искусства, а также на раннюю профориентацию. Мы выбираем какую-то известную личность в моде, культуре. В этом году у нас 100 лет моды. Поэтому через известные личности мы погружаем детей в профессию".

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"Я восхищалась картинами Константина Коровина. У него очень много разных цветов, ярких на картинах, и я решила отразить это в своих костюмах", - рассказала дизайнер одежды из Курской области Ольга Ильина.