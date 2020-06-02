Балет "Щелкунчик" вновь появится на сцене Большого театра в октябре

"Сказочный балет Петра Чайковского в постановке дирижера Александра Анисимова, хореографа Валентина Елизарьева и сценографа Евгения Лысика появился на сцене Большого театра Беларуси в 1982 году. В последний раз этот спектакль показывали 16 января 2013 года. И вот в октябре балет возвращается в новой авторской редакции", - рассказали в театре. Уже начались первые репетиции. Валентин Елизарьев не раз признавался, что с упоением работал над балетом, а первый акт спектакля вообще увидел во сне.



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