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Балетная премьера в Большом театре Беларуси
Испанские страсти на сцене Большого театра Беларуси. Там сегодня дают балет-легенду "Дон Кихот". В 90-м театральном сезоне в Большом премьера за премьерой. На этот раз народный артист СССР и Беларуси Валентин Елизарьев переработал собственную редакцию спектакля, который с успехом шел больше 30 лет. Новую жизнь в знакомую историю по роману Сервантеса вдохнул и народный художник России Вячеслав Окунев. Он привел постановку в "антикварное" состояние - усилил атмосферу "старого" театра. Спектакль-праздник и "одели" под стать, но ставку сделали не на нарядность, а на изысканность. Оформлениеподчеркнет и свет. На репетициях всю неделю отдельная бригада выставляла все необходимые настройки для того, чтобы классический бриллиант блистал.
Очень много появится молодежи, что для меня особо ценно. Когда появляется много молодежи, значит спектакль будет жить. Это будет самый светлый и веселый спектакль. Мне кажется, что публика, посмотрев этот спектакль, уйдет с очень хорошим настроением, с позитивом, чего так мало в жизни. Праздник, я надеюсьв силу своего опыта и профессионализма, получится.
С 1941 года это седьмая вариация "Дон Кихота" в Большом. На первый и второй показы сегодня и завтра билетов уже нет. Подробнее о закулисной подготовке к премьересмотрите сегодня в репортаже корреспондентов АТН в "Панораме".
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