Балетная премьера в Большом театре Беларуси

Очень много появится молодежи, что для меня особо ценно. Когда появляется много молодежи, значит спектакль будет жить. Это будет самый светлый и веселый спектакль. Мне кажется, что публика, посмотрев этот спектакль, уйдет с очень хорошим настроением, с позитивом, чего так мало в жизни. Праздник, я надеюсьв силу своего опыта и профессионализма, получится.

Валентин Елизарьев, народный артист СССР, художественный руководитель Большого театра Беларуси