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Балетное лето в Большом театре

С открытием ІІ Европейских игр совпадает старт шестого марафона хореографических хитов. Уже сегодня международный фестиваль начнется с проекта Dance Dance Dance от премьеров Мариинского театра. В рамках форума на белорусской сцене выступит театр Раду Поклитару, зрители увидят балет "Ромео и Джульетта" в редакции Валентина Елизарьева. В афише - и премьера театрального сезона "Анастасия". Сегодня телеверсию национального спектакля в 22:35 покажет телеканал "Беларусь 3". Хореографический форум завершится гала-концертом.


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28 июня на сцену Большого театра выйдут солисты ведущих театров мира. Свое участие в проекте подтвердил и народный артист России Николай Цискаридзе.

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