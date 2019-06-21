Балетное лето в Большом театре

С открытием ІІ Европейских игр совпадает старт шестого марафона хореографических хитов. Уже сегодня международный фестиваль начнется с проекта Dance Dance Dance от премьеров Мариинского театра. В рамках форума на белорусской сцене выступит театр Раду Поклитару, зрители увидят балет "Ромео и Джульетта" в редакции Валентина Елизарьева. В афише - и премьера театрального сезона "Анастасия". Сегодня телеверсию национального спектакля в 22:35 покажет телеканал "Беларусь 3". Хореографический форум завершится гала-концертом.

