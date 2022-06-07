Балетное лето в Большом театре открыли "Эффектом Пигмалиона" Бориса Эйфмана

Балет - обширное понятие. Это очень синтетический жанр. Если в нем присутствуют разные направления в танце, мне кажется, это только обогащает зрителя и артистов. Это одна из визитных карточек Бориса Эйфмана, чтобы зритель постоянно был во внимании и в эмоциональных качелях, а в конце вышел в мурашках.

Чувствую себя в Минске как дома. Здесь есть моя частичка. Белорусская публика встречает нас очень тепло, по-домашнему.

Большой театр сделал сегодня "па-де ша" в лето. Фестиваль балета придает головокружительной динамики классическим подмосткам. В 8-й раз в афише востребованные белорусские и российские постановки, а на сцене в дуэтах премьеры и примы ведущих театров зарубежья. Спектакли - от "Конька-Горбунка" до гала-концерта с мировыми именами - дадут до воскресенья и без перерывов. Чем шокировали публику в день открытия?УвиделаСегодня балерины опустились с пальцев на каблуки, а набор па на сцене разве что из бальных танцев. Расследование "Эффекта Пигмалиона" провел народный артист России Борис Эйфман. Его театр сделал намек на Бродвей и уже сорвал овации Москвы и Питера.Проверенный сценами эксперимент впервые в Минске. Три года назад Эйфман отказался от пачек и колготок. Не по классике корпус и руки. "За гранью" - вся хореографическая лексика. Девушки даже подворачивали ноги на репетиции. Но поддались риску. Теперь дерзкая дама из трущоб затанцует под вальсы Штрауса.Задача питерской труппы сегодня - не улететь на шпильках в оркестровую яму. Обошлось без казусов. К слову, многие подопечные Эйфмана начинали на белорусских подмостках или корнями приросшие здесь. Так что приезд артисты ждали не меньше зрителей.