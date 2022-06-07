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Балетное лето в Большом театре открыли "Эффектом Пигмалиона" Бориса Эйфмана
Большой театр сделал сегодня "па-де ша" в лето. Фестиваль балета придает головокружительной динамики классическим подмосткам. В 8-й раз в афише востребованные белорусские и российские постановки, а на сцене в дуэтах премьеры и примы ведущих театров зарубежья. Спектакли - от "Конька-Горбунка" до гала-концерта с мировыми именами - дадут до воскресенья и без перерывов. Чем шокировали публику в день открытия?
Увидела Лидия Заблоцкая. Сегодня балерины опустились с пальцев на каблуки, а набор па на сцене разве что из бальных танцев. Расследование "Эффекта Пигмалиона" провел народный артист России Борис Эйфман. Его театр сделал намек на Бродвей и уже сорвал овации Москвы и Питера.
Проверенный сценами эксперимент впервые в Минске. Три года назад Эйфман отказался от пачек и колготок. Не по классике корпус и руки. "За гранью" - вся хореографическая лексика. Девушки даже подворачивали ноги на репетиции. Но поддались риску. Теперь дерзкая дама из трущоб затанцует под вальсы Штрауса.
Олег Габышев, заслуженный артист России, ведущий солист Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана:
Балет - обширное понятие. Это очень синтетический жанр. Если в нем присутствуют разные направления в танце, мне кажется, это только обогащает зрителя и артистов. Это одна из визитных карточек Бориса Эйфмана, чтобы зритель постоянно был во внимании и в эмоциональных качелях, а в конце вышел в мурашках.
Задача питерской труппы сегодня - не улететь на шпильках в оркестровую яму. Обошлось без казусов. К слову, многие подопечные Эйфмана начинали на белорусских подмостках или корнями приросшие здесь. Так что приезд артисты ждали не меньше зрителей.
Игорь Субботин, ведущий солист Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана:
Чувствую себя в Минске как дома. Здесь есть моя частичка. Белорусская публика встречает нас очень тепло, по-домашнему.
В "Лебедином озере" и "Спящей красавице" станцуют примы и премьеры Мариинки и Большого театра России
Не менее эффектные постановки впереди. Без изменений вскочил на афишу лишь "Конек-Горбунок". Буквально по новой "зальют" "Лебединое озеро". В либретто маэстро Елизарьева обещают "вплыть" артисты московского театра Станиславского. Изменится хореографический пул и в "Спящей красавице". Так, в партии Авроры "наступит на грабли" прима Мариинского театра Оксана Скорик.
Игорь Колб, главный балетмейстер Большого театра Беларуси, заслуженный артист России:
На кульминацию - первое детище главного балетмейстера Большого - Игорь Колб сам не станцует, но срежиссирует гранд-гала-концерт. Для зрителя двухчасовой ликбез по основным балетным историям. Драму Самсона и Далилы сменит страсть Хосе и Кармен. Исполнят ведущие примы и премьеры Мариинского, Большого театров России, театров балета Бориса Эйфмана и LA CLASSIQUE.
Мария Абашова, заслуженная артистка России, прима-балерина Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана:
"Лето" закончится вечером воскресенья. Но труппа не расходится на каникулы. Они уже пакуют чемоданы на гастрольные вечера в Несвижском замке.
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