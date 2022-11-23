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Балетное партнерство впервые под крышей Большого театра
Балетные па, что вне классики, достигли крыши Большого. Будущие примы и премьеры Беларуси учились впервые заполнять модерном художественный цех театра. В этом пространстве еще никто не танцевал. Здесь только создают картины для спектаклей. Мастер-класс в формате балетного партнерства накануне Международного фестиваля современной хореографии. На паркете десятки студентов хореографической гимназии-колледжа, Минского колледжа искусств, университета культуры и Академии музыки. Вкладывали логику и смысл в их движения танцовщики челябинского Театра современного танца.
Встреча длилась более 3 часов. Практические занятия проходили с просмотром признанных спектаклей и советами от заслуженных артистов.
Фото:pixabay.com
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