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Банк данных волонтеров на детском "Евровидении" будет сформирован до 5 сентября
Прием заявок в волонтеры на детское "Евровидение" продлен до 25 августа. Желающих работать с иностранными делегациями ждет насыщенная программа: занятия по иностранному языку, тренинги. Встреча с теми, кто хочет присоединиться к главному музыкальному событию осени, сегодня прошла в белорусской столице. Руководители семинаров рассказали подробности подготовительной программы, состоялся и танцевальный флешмоб. Всего движение "Доброе сердце" планирует набрать около трехсот кандидатов, но главное слово - за Белтелерадиокомпанией. Команда холдинга утвердит только 100 заявок.
Банк данных волонтеров будет полностью сформирован до 5 сентября. Чтобы попасть в их число, необходимо заполнить анкету на официальном сайте БРСМ.
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