Барановичская группа "Галасы ЗМеста" представит Беларусь на "Евровидении-2021"

Об этом решении Белтелерадиокомпания объявила 9 марта. В тот же день было обнародовано ознакомительное видео с конкурсной песней.

Новость и правда стала долгожданной

За первые пять минут ролик набрал более тысячи просмотров. За сутки видео оказалось на 7-м месте в трендах YouTube. Кроме позитивных отзывов ожидаемо хватило и колкостей от хейтеров. А некоторые телеграм-каналы организовали целую акцию по травле группы, чем еще раз показали свое истинное лицо. И вот спустя несколько дней после публикации организаторы - Европейский Вещательный Союз - заподозрили в песне политический контекст.

Европейский Вещательный Союз заподозрил в песне политический контекст

Мотивировка такая: якобы "Евровидение" заботится о своем имидже конкурса вне политики. И поэтому просит либо переписать композицию, либо заменить - в противном случае Беларусь не допустят к участию. И все бы ничего, но даже не самые преданные поклонники популярного шоу вспомнили: а как же Джамала с песней про Крым? С которой она вообще-то выиграла конкурс. А история с политической строчкой в песне Верки Сердючки? А исландская группа "Хатари", которая не скрывала своих требований прекратить военные действия в Палестине?

Белорусское видео удалили с официального канала "Евровидения" в YouTube, но не тут-то было

Просмотры ролика (в том числе на YouTube-канале АТН) стали расти на глазах. Если сложить их все, то получится больше полумиллиона. Кстати, пока мы это говорим, цифра продолжает увеличиваться - заходите и сами проверьте. Так кто же они -эти народные герои, которые отвергают шик и гламур, а модным битам предпочитают песни со смыслом? Репортаж с места Нины Можейко.



Разве можно объяснить, почему видео на фоне ковра больше, чем видео? Не персидский, конечно, размером два на три - символ достатка хозяев любой уважающей себя советскойсемьи. Между прочим, и стоил по тем временам как месячная зарплата молодого специалиста на предприятии. Здесь мы насчитали целых пять таких ковров.

Вот они- герои светской, а не советской хроники. Но не лишать же себя уюта, пусть даже с виду "хрущевки". Эти декорации вполне себе узнаваемы, хотьтакое декоративно-прикладное искусство музыканты нынче и используют разве что для подавления шума. Берегут нервы соседей.Здесь, конечно, те, кто знает цену серванту с бабушкиным хрусталем.

Из ништяков современности у них разве что монетизированный YouTube.

В остальном же наши герои эко-френдли - берегут электроэнергию, сортируют мусор

Так что дело мы имеем с жизнелюбами. И, если даже это слегка напоминает диагноз - за точными сведениями к Ирине. Она по профессии психолог. Лечит души гимназистов, их преподавателей и, конечно, родителей.

Благодаря их стараниям, "баранки" теперь и звучат по-другому. Десятки учеников в год - так что след в истории города и без "Евровидения", считайте, оставили - речь о двух гитаристах бэнда. После Академии искусств с корочкой звукорежиссера один из Евгениев отправился в Германию на поиски немецкого качества. Но то ли дело не пошло, то ли климат не тот - заскучал по Родине. Совсем иная гастрольная карта могла быть и у автора музыки к большинству песен "Галасоў ЗМеста".

Такому сходству, на первый взгляд, может показаться, не очень рад. Люди, действительно, разные. Зато ассоциации приятные.

За мыслеформы в ответе солист группы Дмитрий Бутаков

Полет фантазии обеспечили отец и дед - оба выпускники тогда Ленинградского авиационного института. Так семья переехала в Барановичи. Сам же окончил Военный университет иностранных языков в Москве - переводчик с китайского. Принимал сигнал на границе в Хабаровске, а потом вернулся домой.

Зато теперь без ошибок может прочесть надписи на руках ударника группы Максима Пономаренко. Он руководит народным коллективом при местном ДК. Поднимает барановичский уровень культуры - ударник "производства", который точно знает, в чем "змест", то есть, смысл их творчества.