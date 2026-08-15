"Бацькава булка": 150-килограммовый каравай, тандыр из Узбекистана и женский трактор-триал

В Гродненской области проходит юбилейный каравай-фест "Бацькава булка". Фестиваль в пятый раз встречает гостей, с каждым годом праздник становится масштабнее. Чтобы все смогли попробовать главный каравай, пошли на рекорд и испекли 150-килограммовый. Аромат свежего хлеба собрал тысячи людей со всей страны и из-за рубежа.

В Свислочи с размахом прошел юбилейный каравай-фест "Бацькава булка". Небольшой городок на Гродненщине, который называют столицей белорусского хлеба, снова собрал пекарей со всей страны и гостей из-за рубежа. Главным угощением дня стал каравай весом 150 кг, а главными героинями праздника - женщины: от трактористок до мастериц, пекущих хлеб по старинным рецептам.

"Вкус детства": с чего началась "Бацькава булка"

История "бацькавай булки" замешивалась долго, но главный ингредиент появился в 2021 году. Тогда во время визита в местную пекарню Президент попробовал обычную плетенку и обронил фразу, которая стала рецептом успеха: "Вкус детства". С тех пор Свислочь, маленький городок на Гродненщине, по праву носит гордое звание столицы белорусского хлеба. А для пекарей со всей страны это настоящая олимпиада мастерства.

Каравай на 150 кг и старинные рецепты

Пока хлеборобы ставят рекорды в поле, на фестивале покоряют вершины кулинарные. Главное событие гастрономической программы - гигантский каравай весом 150 кг. На него ушло более 200 кг муки, 35 кг сахара, 4 лотка яиц, цедра лайма и лимона, ванилин.

Глаза разбегались и от сдобы, и от развлечений: гостей ждали экскурсионный маршрут "От зерна до хлеба", хуторок па-гаспадарску, мастер-классы по бытовым танцам, конкурс "Матулін каравай", концерты, выставки и шоу. Десятки площадок за один день не пересмотреть.

Отдельный повод для гордости - выпечка по старинным рецептам. Одна из мастериц рассказала, что только в Беларуси 2 женщины выпекают по старинному рецепту банкуху - на деревянном валу в русской печи. "Это шедевр нашей Беларуси", - подчеркнула она. Такое ремесло здесь называют историко-культурным наследием.

Хлеба и зрелищ: женский трактор-триал и футбол

Хлебосольства на фестивале хватало, но и состязательный дух был на высоте. Едва ли не главное зрелище - трактор-триал "Булка-шоу": участники преодолевают препятствия на мощной технике, а в этом году за руль сели девушки. Это не просто трюк, а символ: праздник проходит в ритме Года белорусской женщины.

Участница под № 1 рассказала, что ждет зрителей на трассе: старт, первый круг, ведро на вешке, второй круг, извилистая полоса, восьмерка, а затем ведро нужно вернуть на место и выйти на финиш.

Сама трасса - лишнее подтверждение тому, что белорусская женщина может все.

Позаботились организаторы и о том, чтобы съеденное можно было отработать: рядом с хлебными рядами расположилось футбольное поле.

В матче сошлись профессионалы (ветераны "Немана") и абсолютные любители.

Международный размах: тандыр, плов и Ставрополье

В этом году каравай-фест шагнул далеко за пределы республиканского формата. Свою площадку развернули гости из Узбекистана: они угощали национальными лепешками из тандыра и пловом. "Просто раздали. Народу очень понравилось", - рассказал один из участников делегации.

Приехали на праздник и издалека. Гостья из Михайловска, что недалеко от Ставрополя, призналась, что специально подгадала поездку под "Бацькаву булку", очень много слышали об этом празднике и хотели на нем побывать. По ее словам, праздник начинается с мастер-классов - плели косички, делали булочку, программа насыщенная. Саму бацькаву булку гостья попробовала не в одной лавке и купила с собой: "Очень вкусно".