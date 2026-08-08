Беларусь и Индия намерены развивать партнерство в сфере кинематографа. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве культуры.

Как рассказали в Минкульте, заместитель генерального директора Национальной киностудии "Беларусьфильм" Александр Гостев принял участие в BRICS WAVES Bazaar 2026 в Мумбаи (Индия). На полях мероприятия состоялись важные переговоры о развитии партнерства в сфере кинематографа. Речь шла о проведении Дней белорусского кино в Индии, расширении проката белорусских фильмов на индийском рынке, а также об активном участии партнеров в XXХII Минском международном кинофестивале "Лістапад".